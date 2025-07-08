Российская армия усилила наступление на Запорожском направлении: эксперт раскрыл главную цель врага

Россия активизирует наступление на Юге / © Associated Press

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Российские войска резко усилили боевые действия на Юге Украины, в частности, на Запорожском направлении. В первый раз с начала полномасштабного вторжения противник пробует наступать по всей южной полосы фронта. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил эти намерения оккупантов и возможные шаги украинских сил для их сдерживания.

Об этом сообщает «24 Канал».

По словам Романа Свитана, главная проблема россиян на Юге, которую они пытаются решить уже несколько лет — узкий сухопутный коридор к Азовскому морю. Он составляет всего 80-100 км.

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«Украинская авиация, в частности истребители F-16 с полным вооружением, могут перерезать этот коридор в течение нескольких недель, нанося интенсивные авиационные удары. Однако Украина должна быть обеспечена достаточным количеством авиационного вооружения», — отметил Свитан.

Он добавил, что украинским силам будет удобно работать в сторону Азовского моря благодаря выгодному расположению аэродромов. Оккупанты прекрасно понимают эту уязвимость, ведь за их тылом на этом участке фронта находится Азовское море.

«Именно поэтому оккупанты и пытаются расширить сухопутный коридор, и это будет основная задача их летней военной кампании 2025 года», — предположил эксперт.

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Для этого врагу необходимо полностью захватить левобережье Запорожской области и район Покровска Донецкой области. Наиболее уязвимые для россиян участки, по его словам, находятся в районе Гуляйполя — Покровская, там ожидается их продвижение.

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Рассказывает, что сейчас продолжаются «формировочные операции», когда противник малыми группами «прощупывает» украинскую оборону вдоль Запорожского и Донецкого фронтов. Эти операции перерастут в более серьезные действия в августе-сентябре, когда подойдут основные резервы россиян.

В то же время, полковник ВСУ в запасе считает, что украинские силы имеют все возможности удержать оккупантов на Запорожском направлении. Он пояснил, что три года назад россияне уперлись в разветвленную сеть рокадных дорог между Запорожьем и Донецком, Кривым Рогом и Донецком, Днепром и Донецком. Эти дороги, сформировавшиеся в течение десятилетий для сотрудничества между металлургическим и угольным промышленными регионами, позволяют быстро опрокидывать войска и резервы, питая оборону.

«Именно они и остановили здесь россиян. Ведь по этим дорогам опрокидываются войска, резервы, которые питают обороняющуюся армию», — подчеркнул Свитан.

По его словам, Силы обороны Украины смогут удержать линию фронта, если это направление будет усилено, к украинским наступательным операциям при поддержке авиации в 2026 году.

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Напомним, Харьковщина переживает заметное обострение. Российские войска не только увеличили интенсивность штурмов, но и пересекли государственную границу на новом участке, северо-восточнее поселка Большой Бурлук.