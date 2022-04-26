Российская армия усилила обстрелы на юге, но терпит потери в живой силе и технике

Российская армия усилила обстрелы на юге, но терпит потери в живой силе и технике

Российская армия усилила артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиции Вооруженных Сил в Херсонской и Николаевской областях.

Отмечается, что украинские подразделения отразили две атаки захватчиков страны-агрессора в Херсонской области и уничтожили технику оккупантов. Кроме того, остальные силы под огнем украинских Вооруженных сил отступили на предыдущие позиции.

Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование "Пивдень".

На юге россияне ведут разведку с помощью БПЛА. В то же время украинские защитники уничтожают технику захватчиков. В частности, за минувшие сутки при попытке разведать позиции ВСУ уничтожены два "Орлана-10" и "Элерон" армии РФ.

На юге Украины армия врага потеряла еще 13 единиц техники, среди которых два танка, три бронированных машины, шесть единиц инженерной техники, две – автомобильной. Потери живой силы составили 48 человек.

К слову, 25 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Одесской и Николаевской областям. В частности, Николаев накрыли системами залпового огня, попав в кондитерский цех, магазин и жилые дома.

Как сообщалось, войска России пытаются оцепить крепко защищенные украинские позиции на востоке Украины, продолжаются тяжелые бои к югу от Изюма. Есть вероятность атаки России на Запорожье, потому украинские войска готовят оборону. Отмечается, разведка Великобритании сообщает, что россияне могут атаковать Запорожье с юга.

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