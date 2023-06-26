Российская армия усилила обстрелы в одном из направлений: подробности

В течение последней недели армия РФ усилила обстрелы украинских позиций на Купянско-Лиманском направлении. Оккупанты увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов. В частности, позиции "нацгвардейцев" стали обстреливать более чем вдвое больше.

Об этом в эфире " Радио Свобода " сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

"В то же время гвардейцы, выполняющие там задачи, в частности это Серебрянское лесничество, удерживают свои занятые позиции — даже иногда удалось отбить и вернуть под свой контроль некоторые ранее занятые позиции", — подчеркнул он.

Музычук говорит, что в Серебрянском лесничестве работает регулярная армия вооруженных сил Российской Федерации. Оккупационные войска применяют артиллерию, а только после этого пытается наступать.

"На этом направлении выполняли задачи регулярные войска. В отличие от того, что, например, месяц назад было в Бахмуте, где действовали НПК, где действовали наемники. Конечно, регулярные войска не так применяют живую силу для продвижения. Напротив – они достаточно экономят" свои силы", — рассказал представитель Нацгвардии.

По его словам, регулярная армия страны-агрессорки прежде всего применяет артиллерийские обстрелы для того, чтобы наносить удары по позициям ВСУ, а уже после этого россияне пытаются совершать определенные продвижения.

"Если взять цель этих ударов, то это дальнейшее продвижение, есть также определенные географические участки, места даже на этом участке, которые выгодны для того, чтобы их занимать, потому что они в дальнейшем дадут определенное тактическое преимущество" — подытожил представитель Нацгвардии.

Как сообщалось, украинские военные смогли продвинуться на 1,5 км в Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на оккупантов армии РФ. Украинские военные закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

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