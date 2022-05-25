"Российская армия успела накопить резервы раньше": Арестович сделал неутешительный прогноз по поводу новой фазы войны

Украина находится в тяжелом положении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не поступит западная помощь.

В войне по состоянию на сегодняшний день Украина проиграла по темпам. Российская армия успела накопить резервы раньше.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Ускоренно они это очень делали, использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем от них, что делает ситуацию крайне затруднительной. Делает возможным возвращение российской армии на севере нашей страны, усиление давления на линии Херсона-Запорожья, и это на фоне раскола в украинском обществе, усталости от войны. Народ начал конкретно срываться", — говорит Арестович.

По его словам, эта фаза войны "продлится где-то месяц, возможно, полтора, до того времени, когда поступит западная помощь".

"По лендлизу и другим способам в товарных количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас мы находимся в тяжелом положении, и оно будет ухудшаться. Возможно и окружение, возможно и оставление населенных пунктов, возможны тяжелые потери у нас там и т.д.", — добавил Алексей Арестович.

Напомним, ранее Арестович рассказал, на каком направлении российские оккупанты интенсивнее всего наступают на Украину.

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