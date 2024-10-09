Российская армия увеличила использование снарядов из Северной Кореи – ОТУ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении фиксируется увеличение использования оккупантами снарядов производства Северной Кореи.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".

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"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. В районе населенного пункта Глубокое противник продолжал проведение внутренней ротации личного состава на передовых позициях, отыскивая новые маршруты передвижения", — добавляют в ОТУ.

Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение личного состава на передовых позициях. В результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны, понес потери и отказался от выполнения задач. В Волчанске противник осуществлял единичное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь.

Напомним, в Брянской области взорвался арсенал, где хранили вооружение из Северной Кореи и Ирана.

Новости ТСН 11:00 9 октября. Ситуация на Курщине! «Хлопок» в Брянской области! Блокирование границы!

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