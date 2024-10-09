Российская армия увеличила использование снарядов из Северной Кореи – ОТУ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела.
На Харьковском направлении фиксируется увеличение использования оккупантами снарядов производства Северной Кореи.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".
"Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. В районе населенного пункта Глубокое противник продолжал проведение внутренней ротации личного состава на передовых позициях, отыскивая новые маршруты передвижения", — добавляют в ОТУ.
Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение личного состава на передовых позициях. В результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны, понес потери и отказался от выполнения задач. В Волчанске противник осуществлял единичное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь.
Напомним, в Брянской области взорвался арсенал, где хранили вооружение из Северной Кореи и Ирана.
Читайте также:
- Буданов участвовал в увольнении Волчанского агрегатного завода: детали от ГУР
- Россия готовит ракетный удар по ГЭС? Почему под Киевом кружат вражеские БпЛА и какова их цель
- Россияне атаковали Украину "Искандерами" и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО