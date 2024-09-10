Российская армия увеличила количество штурмов на одном из участков фронта: детали от ВСУ

Больше всего россияне давят на позиции ВСУ на левобережье Днепра.

Российская оккупационная армия Россия увеличила интенсивность штурмовых действий и обстрелов на юге Украины. В частности, в Херсонской области.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой в эфире "Общественное онлайн".

Сейчас россияне больше всего давят на позиции ВСУ на левобережье Днепра, то есть в Херсонской области.

По словам Лиховия, в течение 9 сентября армия РФ нанесла более 330 ударов дронами-камикадзе, а это больше всего за несколько месяцев. Большинство из этих ударов пришлось на Херсонщину.

"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов из БпЛА. Их было за вчера 224", — рассказал спикер ОСУВ.

Как сообщалось, оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов в Донецкой области - в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.

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