Российская армия в 10 км от Покровска: в DW спрогнозировали, что ожидает город

Армия РФ продолжает наступать на Покровском направлении, подойдя в 10 км к городу Покровск.

Покровское направление продолжает оставаться самым тяжелым на фронте — российские войска продолжают свое наступление. Силам обороны Украины приходится отходить с некоторых позиций.

Об этом пишет DW.

По большому счету, город даже не обязательно захватывать: достаточно, чтобы до него добивала артиллерия, считают эксперты издания.

В частности, офицер службы Генштаба Вооруженных сил Австрии, полковник Маркус Райснер отмечает, что Покровск расположен на пересечении главных железнодорожных путей снабжения. Поэтому этот город является ключевым логистическим хабом, формируя остров украинской обороны и обеспечения от Угледара и до севера Донецкой области.

"Авдеевка была той крепостью, которая защищала населенные пункты, железнодорожные пути и дороги на запад. С тех пор эту функцию по существу взял на себя Покровск. Но прорвав две линии обороны, россияне теперь вплотную приблизились к последней, пусть и самой защищенной", — говорит Райс.

По мнению аналитиков, проблема Покровска состоит в том, что россиянам даже не обязательно брать под контроль сам город: с его окрестностей они уже смогут обстреливать украинские линии снабжения.

Берлинский эксперт из Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель ничуть не сомневается, что россияне артиллерией сравняют город с землей. По его мнению, самым плохим результатом этой битвы может стать полная оккупация Донецкой области.

Покровск и Мирноград с общим населением около 100 тысяч человек – последние крупные города Донецкой области к западу от областного центра, которые остаются под контролем Украины.

Что известно о наступлении на Покровск

Покровск – логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

После падения Авдеевки в конце февраля этого года российские ВС начали наступление на Покровском направлении. В апреле им удалось найти "скважину" в украинской обороне у поселка Очеретино и усилить давление на позиции ВСУ.

В середине июля российская армия преодолела еще одну линию обороны у села Прогресс и через месяц она смогла приблизиться к Покровску на расстояние 10 км, а к соседнему городу Селидово — 3 км.

На фоне относительно быстрого продвижения российских войск на Донбассе наступающие в Курской области успехи ВСУ в последние дни выглядят скромнее.

Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону контроля, но по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а продвижение замедлилось, говорят аналитики.

Объясняя причины тяжелой ситуации на территории Покровска, Александр Сырский подчеркнул, что Москва сосредоточила здесь наиболее боеспособные свои подразделения.

Ежедневно на этом направлении фиксируется около 50 боеприкосновений. РФ имеет преимущество в живой силе, артиллерии, авиации и бронетехнике.

Сырский подчеркнул, что ситуация у Покровска очень тяжелая, но находится под контролем Украины.

36 штурмов! Россияне давят на Покровск!

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