Российская армия в Бахмуте "уничтожит" Пригожина: неожиданный вывод эксперта

Контрнаступательные действия ВСУ в Бахмуте заставляют оккупантов покидать занимаемые позиции. Но даже слаженное отступление на этом направлении на подготовленные позиции может стать сокрушительным ударом для репутации российского олигарха Евгения Пригожина, почти год потратившего на то, чтобы его наемники из ЧВК "Вагнер" вошли в город-крепость.

Такое мнение высказал в комментарии "24 канала" полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Он напомнил об истерических заявлениях Пригожина о массовых побегах российских армейцев из-под Бахмута, ставших повсеместным и всеобщим явлением.

"Российские войска реально могут отойти. При этом это может быть не бегство, а отход на правильно выбранные для обороны рубежи – в район Попасной”, – отметил эксперт.

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Однако, по словам Романа Свитана, даже такое отступление оккупационной армии станет для главаря "вагнеровцев" большой репутационной потерей, "выстрелом в голову", который его уничтожит. Ведь Пригожин считает, что его наемники почти целый год преодолевали 30 километров до Бахмута не для того, чтобы теперь за 30 минут убежать.

"Он это не вырулит в информационном поле. Поэтому и начинает истерику. Но это его проблема. В Бахмуте его наши войска просто уничтожат", – убежден Роман Свитан.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте являются только прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

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