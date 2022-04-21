Российская армия в Мариуполе во время эвакуации мирного населения пошла в наступление на ВСУ, удалось вывезти всего 80 человек

Российская армия в Мариуполе во время эвакуации мирного населения пошла в наступление на ВСУ, удалось вывезти всего 80 человек

Российские военные во время работы вчерашнего гуманитарного коридора не упустили достаточное количество транспорта для эвакуации. Удалось эвакуировать всего 80 человек.

Кроме того, во время проведения сборов для мариупольцев российская армия начала атаку на позиции украинских защитников, в результате чего часть гражданских жителей города решили вернуться к укрытиям.

Об этом на брифинге сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в четверг, 21 апреля.

По словам мэра, ситуация с эвакуацией мирного населения из города Мариуполя была, есть и остается очень сложной.

"Вчера было объявлено о том, что для эвакуации будет много автобусов, но проехало всего 7. Оккупанты должны были четко указать маршруты эвакуации, чтобы мы могли дозагрузить автобусы по маршруту движения. Но они не имели таких намерений. Нашим людям было очень тяжело попасть в точку сбора. Это Левобережье, оно отрезано от остального города, но люди пришли.В это время кафиры начали бой, били из важного вооружения, российские танки врывались на позиции наших защитников, и в таких обстоятельствах люди сами принимали решение ехать или оставаться в городе. Многие остались, потому что считали, что ехать опасно. Эти 4 автобуса ехали сутки, ночевали в Бердянске, уже прибыли в Запорожье", — рассказал мэр.

Он добавил, что сегодня, 21 апреля, на 14.00 также планировалась эвакуация из Мариуполя, но по состоянию на 15.00 транспорт в место сбора так и не прибыл, хотя собралось уже более 200 человек.

По данным Бойченко, в Мариуполе находятся около 100 тысяч мирных жителей, в том числе от 300 до 1000 человек скрываются от бомбардировок на территории завода "Азовсталь".

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук требует эвакуацию из "Азовстали".

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