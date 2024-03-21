Российская армия в приграничье неспособна выполнить задачу Путина: откуда враг может снять войска

Российские добровольцы до сих пор ведут боевые действия на территории Курской и Белгородской областей.

Уже больше недели продолжается операция российских добровольцев в Белгородской и Курской областях. Враг до сих пор не может сделать что-либо существенное на этом направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в комментарии "24 каналу". Эксперт отметил, что по состоянию на февраль, по открытым данным, в Белгородской области находились около 17 тысяч российских солдат и офицеров. Соответственно, там было и небольшое количество военной техники.

У России проблемы с рейдами добровольцев

Как отметил Федоров, Путин, конечно же, рассказывает, что так называемые "ДРГ "удалось вытеснить. Но на самом деле российские добровольцы до сих пор ведут боевые действия на территории Курской и Белгородской областей.

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"Общая картина такова, что российская армия не может решить задачу Путина в Белгородской и Курской областях. Это факт", – сказал Федоров.

Интересно, что, вероятнее всего, Россия до сих пор не перебросила дополнительные подразделения на это направление. Ситуация ведь никак не изменилась. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты не имеют дополнительных резервов.

Естественно, они могли бы вытащить некоторые подразделения с фронта. Но тогда они существенно ослабят свои возможности.

"Они могут переброситьть некоторые войска. Думаю, что это будут подразделения, которые находятся на Купянском или Лиманском направлениях. Там сейчас интенсивность боев менее высокая, чем в той же Донецкой области", – считает Федоров.

Напомним, глава штаба РДК Александр "Фортуна" заявлял, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с оккупантами в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы. Между тем оккупанты уже перебрасывают резервы на свою границу.

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