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Российская армия в Украине использует изнасилование, как оружие — посол Великобритании

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Российская армия в Украине использует изнасилование, как оружие — посол Великобритании

Фото: pixabay

Госпожа посол отметила, что российские кафиры издеваются над украинками, чтобы показать свое доминирование.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что российские оккупанты сознательно насилуют украинских женщин и используют это как оружие против мирных украинцев.

Об этом она написала в Twitter.

"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине. Но уже понятно, что оно было частью арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей, как сознательный акт покорения. Изнасилование есть военным преступлением", — написала Симмонс.

Напомним, российские оккупанты в Ирпене Киевской области жестоко убивали мирных жителей. Известно, что они расстреляли женщин и девушек, а затем по танкам ездили по их телам.

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