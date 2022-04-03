Российская армия в Украине использует изнасилование, как оружие — посол Великобритании

Госпожа посол отметила, что российские кафиры издеваются над украинками, чтобы показать свое доминирование.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что российские оккупанты сознательно насилуют украинских женщин и используют это как оружие против мирных украинцев.

Об этом она написала в Twitter.

"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине. Но уже понятно, что оно было частью арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей, как сознательный акт покорения. Изнасилование есть военным преступлением", — написала Симмонс.

Rape is a weapon of war. Поэтому мы не знаем, что все это может быть в #Украине, это clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Напомним, российские оккупанты в Ирпене Киевской области жестоко убивали мирных жителей. Известно, что они расстреляли женщин и девушек, а затем по танкам ездили по их телам.

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