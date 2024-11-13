Российская армия в Украине начала воевать реквизитом "Мосфильма"

Российские вооруженные силы начали использовать в войне против Украины технику, ранее служившую реквизитом на киностудии "Мосфильм".

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление директора киностудии Карена Шахназаров.

Руководитель "Мосфильма" на встрече с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным сообщил, что Министерству обороны РФ было передано 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть боевых машин пехоты и восемь тягачей из студийной военно-технической базы.

"Я узнал, что есть потребности, связался с министерством обороны – забрали эти машины", — заявил Шахназаров.

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В издании напомнили, что нехватку военной техники российская оккупационная армия начала ощущать сразу после полномасштабного вторжения. С 2022 года Минобороны России активно расконсервирует старые запасы, приостановив при этом утилизацию.

В декабре 2023 года бывший министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что с начала войны России якобы удалось увеличить выпуск танков в 5-6 раз, выпуск БПМ – в 3-6 раз и поставить 1530 новых танков и бронетранспортеров.

Однако, по данным британского Международного института стратегических исследований IISS, 85% упомянутых Шойгу единиц техники были сняты с хранения и отремонтированы.

К маю 2023 г. Россия вывезла с крупнейшей базы законсервированной военной техники "Вагжаново" более 40% советских танков и бронемашин. К тому времени их количество сократилось с 3840 до 2270 единиц. Основная часть техники была вывезена после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.

Также военную технику начали вывозить с удаленной базы "Дачное" на Сахалине, расположенной в 6 000 километрах от Украины.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в следующем году у РФ еще есть возможность снимать танки с хранения. Однако в 2026 году у россиян уже не останется танков для расконсервации.

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