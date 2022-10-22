Российская армия во второй раз атаковала Волынь: повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры

Российская армия в субботу, 22 августа, вторично нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре в Волынской области.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.

"Враг вновь атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры", — рассказал глава области.

По предварительной информации, пострадавших в результате ракетного удара нет. Информация о потерпевших и разрушениях уточняется, отмечают в ОВА.

На месте прилетов работают все соответствующие службы. Руководитель Волыни просит не публиковать фото и видео с мест "прилетов".

Впервые на Волыни воздушная тревога была объявлена в 07:54, которая закончилась в 10:54. Тогда в Сети появилась информация о взрывах в Луцке. Впоследствии "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

В 11:37 на Волыни снова известили о "тревоге", а в 12:41 она закончилась. Новая воздушная тревога началась в 12:51. Жители Ковеля в Сети сообщали о взрывах.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Атаковали русские и Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах. В области уже приступили к отключению электроэнергии.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района нет электропитания.

Два ракетных удара были нанесены по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате попадания двух крылатых ракет пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.