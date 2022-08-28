Российская армия выпустила из Белгорода две ракеты по Харьковщине: подробности

Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область.
За прошедшие сутки, 27 августа, российские оккупанты обстреливали Харьков и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате атак армии РФ повреждены жилые дома мирных людей, а также объекты промышленности. Кроме того, из-за обстрелов произошли лесные пожары.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в пгт Золочев Богодуховского района из-за обстрелов оккупантов погиб один люд. В пгт Донец Изюмского района есть один раненый. В пгт Слатино госпитализирован еще один раненый.
"Минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города Белгород осуществили запуск 2 ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и г. Южное в Харьковском районе. Предварительно – без пострадавших и разрушений", — рассказал чиновник.
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе села Долгенькое, но под огнем наших защитников отступил с потерями.
Напомним, оккупанты уготовили по Харьковщине из РСЗО, погибла женщина, ранен мужчина.
Как сообщалось, оккупанты запустили по центру Харькова ракету "Искандер", но она разорвалась в воздухе из-за технической неисправности.
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