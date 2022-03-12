Российская армия выпустила восемь ракет по Василькову: уничтожен аэродром

Одна из ракет попала в склад с боеприпасами.

В субботу, 12 марта, около 07:00, российская армия в очередной раз обстреляла Васильков в Киевской области.

Об этом сообщила городской голова города Наталья Баласинович.

По ее словам, армия Российской Федерации выпустила восемь ракет по городу и аэропорту.

“Аэродром полностью уничтожен, уничтожена взлетная полоса. Сдетонировал склад с боеприпасами. Они все еще взрываются. Одна из ракет попала прямо в него. Также уничтожен состав с горюче-смазочными материалами”, — подчеркнула мэр Василькова.

Опубликовано Наталья Баласинович Пятница, 11 марта 2022 г.

В субботу, 12 марта, в Василькове Киевской области после авиаудара загорелась нефтебаза. Это уже второй случай в Василькове. Первый был в ночь на 27 февраля - тогда вблизи села Крячки в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в хранилище с нефтепродуктами на базе KLO. Нефтебаза разрушена.

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