Российская армия взорвала Кураховскую дамбу: что известно

Российская оккупационная армия взорвала Кураховскую дамбу на Донетчине. Подтоплены многие деревни в направлении села Богатырь.

Об этом сообщил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Дороги остаются пригодными к использованию, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов, конечно же, ограничено", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявлял, что украинской армии грозит котел в Донецкой области. В частности, русские войска вышли с северо-востока на берега Кураховского водохранилища.

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