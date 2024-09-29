Российская армия захватила новое село и продвинулась в Донецкой области — DeepState

Украинское командование не комментировало эту информацию.
Российская армия оккупировала Мариновку Донецкой области на Покровском направлении.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState.
"Враг оккупировал Мариновку и продвинулся возле Новогродовки", — говорится в сообщении.
По состоянию на 16.30 29 сентября украинское командование не комментировало эту информацию.
Напомним, накануне в ISW сообщили, что войска РФ продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту "Новогродовская №1/3" к западу от Новогродовки. Это показали геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября. Министерство обороны РФ заявило, что российские войска захватили Мариновку в течение недели с 21 по 27 сентября. По данным ISW, оккупанты захватили населенный пункт 10 сентября.
Читайте также:
- Дроны дали жару в России: в Тверской области и Ярославле взрывалось и пылало – последствия
- Взрывы на складах боеприпасов в Торопке: какие последствия для России – Подоляк
- В небо поднялся огненный "гриб": видео попадания БпЛА по составу с ракетами в Тверской области РФ