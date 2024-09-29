Российская армия захватила новое село и продвинулась в Донецкой области — DeepState

Украинское командование не комментировало эту информацию.

Российская армия оккупировала Мариновку Донецкой области на Покровском направлении.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

"Враг оккупировал Мариновку и продвинулся возле Новогродовки", — говорится в сообщении.

По состоянию на 16.30 29 сентября украинское командование не комментировало эту информацию.

Напомним, накануне в ISW сообщили, что войска РФ продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту "Новогродовская №1/3" к западу от Новогродовки. Это показали геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября. Министерство обороны РФ заявило, что российские войска захватили Мариновку в течение недели с 21 по 27 сентября. По данным ISW, оккупанты захватили населенный пункт 10 сентября.

За неделю враг применил почти 900 авиационных бомб и более 300 «шахедов»

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