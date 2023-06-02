Российская армия заминировала пути для отступления наемникам ЧВК "Вагнер": истерическое заявление Пригожина

Покидая разрушенный Бахмут, "вагнеровцы" обнаружили в своем тылу сотни противотанковых мин и тонны пластида.

Лидер российских наемников так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил представителей Минобороны РФ в заминировании путей для отступления из Бахмута.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

По словам главаря "вагнеровцев", на путях выдвижения его боевики обнаружили "подозрительную активность".

"Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида", — говорится в опубликованном истерическом заявлении Пригожина.

Главарь "вагнеровцев" утверждает, что боеприпасы на их пути закладывали представители российского Министерства обороны, выполнявшие указание сверху.

"Эти заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин, уверяя, что во время отступления никто из его наемников не пострадал.

Напомним, ранее руководитель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства в военной кампании Москвы в Украине.

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