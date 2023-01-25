Российская армия защищается: в ISW рассказали о попытках Герасимова оправдать потери РФ в войне

Руководитель генерального штаба и командующий оккупационной группировкой российских войск на войне в Украине Валерий Герасимов пытается изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Изображение Герасимовым войны и усилия Генерального штаба по активизации деятельности в историческом контексте Великой отечественной войны являются частью кампании по противодействию могуществу и влиянию основателя и куратора ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также главы Чечни Рамзана Кадырова", — отмечают американские аналитики.

23 января руководитель российского генштаба заявил, что президент-диктатор Владимир Путин одобрил план министра обороны Сергея Шойгу по развитию способности российских вооруженных сил реагировать на "новые угрозы безопасности".

Более того — Герасимв сослался на историческую роль российского генерального штаба в руководстве и защите РФ во время нескольких военных кризисов. В том числе и Вторую мировую войну. Аналитики отмечают, что Герасимов продолжает попытки Путина переосмыслить нынешнюю борьбу как попытку, подобную Великой отечественной войне, оправдать необходимость больших потерь и мобилизации со стороны россиян.

Герасимов в войне

В России 11 января сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем.

В Минобороны Великобритании считают, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" свидетельствует об изменении подхода Владимира Путина к ведению войны.

Также в британской разведке подчеркивают, что Герасимов увольняет способных российских генералов, чтобы взять под контроль военную иерархию РФ. В частности, был уволен российский генерал-полковник Михаил Теплинский. Он был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022-го.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что после назначения Герасимова может измениться тактика нанесения российских ракетных ударов. По мнению эксперта, из-за нехватки высокоточных ракет россияне станут еще больше терроризировать пограничные территории обстрелами из С-300.

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