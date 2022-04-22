Российская армия завершает определять выгодные места для главных ударов на востоке Украины – Минобороны

Российская армия завершает определять выгодные места для главных ударов на востоке Украины – Минобороны

Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины. В частности, об этом свидетельствуют непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям.

В Минобороны также сообщили, где зафиксирована наибольшая активность российских оккупантов.

Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузянык на брифинге 22 апреля.

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", — рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также сообщил, что наибольшую активность оккупантов фиксируют:

в направлении Изюм-Барвинково,

в районе узловой железнодорожной станции Попасная,

в районе Северодонецкого урбанизированного района близ Мариуполя,

на участке дороги Запорожье-Донецк.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что Россия передислоцирует свои войска из Беларуси на восток Украины и пытается найти "самые уязвимые места" ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе.

Ракетные удары по Запорожью и попытка эвакуации Мариуполя - оперативные новости (на жестовом языке)

Читайте также: