Российская артиллерия просела в десять раз: в ВСУ заявили о своем преимуществе на фронте

В октябре украинская артиллерия впервые с начала полномасштабной войны начала выстреливать больше снарядов, чем российские захватчики.

Мощность российской артиллерии на войне против Украины существенно сократилась – от 70-80 тыс. выстрелов в сутки в начале вторжения до 8 тыс. в среднем сейчас.

Об этом пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал в комментарии "Украинскому Радио".

По данным Сухопутных войск ВСУ от 13 октября, украинские войска впервые с начала полномасштабной войны начали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем российская армия. Так, в четвертом квартале 2023 года оккупанты выпускали в среднем 7 тыс. снарядов в день, а украинские защитники – 9 тыс. снарядов.

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Калашников заметил, что преимущество украинской артиллерии сейчас есть не на всех участках фронта.

"Есть Авдеевское направление, есть локации на севере, где враг пытается максимально наносить огненное поражение и производит максимальное количество выстрелов в день. Цифра может быть и за 10 тысяч снарядов", – сообщил представитель 26 артиллерийской бригады.

Проседание российской артиллерии

"А если брать в среднем, то ситуация у врага просела: в некоторые дни выстрелов может быть 8 тысяч в сутки. Если вспомнить динамику вторжения в марте-апреле 2022 года, то артиллерийские выстрелы достигали 70-80 тысяч в сутки. В мае прошлого года они могли показать 60 тысяч. Потом понемногу начали проседать", – рассказал Калашников.

По его словам, когда количество выстрелов вражеской артиллерии уменьшилось до 50 тыс. в сутки, у российских войск уже не было такой огневой поддержки для их наступления. Это одна из причин, почему наступление оккупантов начало замедляться. ВСУ тогда начали проводить свое контрнаступление.

Артиллерийские установки Caesar украинских войск / Фото: Операция объединенных сил / Facebook

"В январе этого года враг производил 20 тысяч выстрелов в сутки. Затем стало 15 тысяч. Летом было 12 тысяч. Перелом на уменьшение выстрелов у них пошел в июне, июле этого года", – добавил пресс-офицер 26 бригады.

Он также обратил внимание, что уменьшение количества вражеских выстрелов зависит не только от количества боеприпасов, но и от количества уничтоженных украинскими силами грузовиков противника. Речь идет о машинах, которые должны доставлять снаряды от точки А в точку Б и на огневые позиции россиян.

"Это еще одна причина, почему у россиян на огневых позициях может быть не то количество снарядов, которые они хотели бы иметь и которое было бы необходимо для массированного огня по украинским позициям. Все это работает вместе", — резюмировал Калашников.

К слову, по данным Генштаба ВСУ на 9 ноября, украинские войска за сутки уничтожили на фронте 36 российских артиллерийских систем. Так что потери врага в артиллерии с начала полномасштабного вторжения достигают уже 7475 единиц.

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