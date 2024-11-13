Российская атака на Харьков: повреждены автомобили, здания, есть раненые

Российские беспилотники дважды атаковали Салтовский район Харькова, в результате чего по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

За сегодняшний день российские военные дважды атаковали Салтовский район Харькова, нанеся значительные повреждения. Первое попадание произошло около торгового центра, где пострадали более 20 припаркованных машин и контактная сеть троллейбуса. Кроме того, было повреждено остекление здания, однако люди не пострадали.

Второе попадание произошло в 12:29, когда дрон ударил по многоквартирному жилому дому. К счастью, пожары не возникло, но четыре человека получили осколочные ранения, их состояние не тяжелое.

"Двое пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы — 74-летний мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября Россия атаковала Украину около 90 ударными дронами. Президент Зеленский сообщил об эффективной работе ПВО во время этой комбинированной атаки.

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