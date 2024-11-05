Российская атака на Киевщину: в КОВА рассказали о последствиях

В ночь на 5 ноября Россия атаковала Киевщину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили дроны, но обломки повредили окна в одном из домов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Во время ночной атаки на Киевщину пострадавшие среди населения не зафиксированы. Силы ПВО не допустили попадания в критическую и жилищную инфраструктуру. Однако известно, что в одном из районов обломки сбитых вражеских дронов повредили окна частного дома.

Глава Киевской ОВА добавил, что оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что на уровне НАТО нет решения об уничтожении российских ракет над Украиной. Одна страна — член Альянса — не может принять его

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