Атака РФ на общежитие в Глухове: число погибших возросло до 10 человек, среди них — 1 ребенок.

В Глухове под завалами после российской атаки могут находиться еще несколько человек.
В Сумской области 18 ноября поздно вечером российские войска дроном нанесли удар по общежитию в Глухове.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Количество пострадавших возросло до 13, среди них — 3 детей. Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находятся трое человек", — говорится в сообщении.
Сообщается, что часть здания общежития разрушена, сейчас на месте работают спасатели.
Напомним, в Глухове, где после попадания россиян, обрушилась часть многоэтажки, из-под завалов извлекли тела матери и ребенка.
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