Атака РФ на общежитие в Глухове: число погибших возросло до 10 человек, среди них — 1 ребенок.

В Глухове под завалами после российской атаки могут находиться еще несколько человек.

В Сумской области 18 ноября поздно вечером российские войска дроном нанесли удар по общежитию в Глухове.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Количество пострадавших возросло до 13, среди них — 3 детей. Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находятся трое человек", — говорится в сообщении.

Сообщается, что часть здания общежития разрушена, сейчас на месте работают спасатели.

Напомним, в Глухове, где после попадания россиян, обрушилась часть многоэтажки, из-под завалов извлекли тела матери и ребенка.

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