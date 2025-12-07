- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская атака на Украину и взрывы в РФ: главные новости ночи 7 декабря 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 декабря 2025 года:
Массированный комбинированный удар по Кременчугу: в городе перебои с электро-, водо- и теплоснабжением Читать далее –>
Жители Энгельса и Саратова сообщали о взрывах: власти заявили об угрозе атаки дронами Читать далее –>
США изучают опыт Украины в использовании автономного оружия - глава Пентагона Читать далее –>
Сикорский отправил Маска на Марс Читать далее –>
"Путин делает главную ставку на это": Жданов шокировал сценариями войны в Украине Читать далее –>