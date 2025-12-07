ТСН в социальных сетях

Война
48
1 мин

Российская атака на Украину и взрывы в РФ: главные новости ночи 7 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 декабря 2025 года:

  • Массированный комбинированный удар по Кременчугу: в городе перебои с электро-, водо- и теплоснабжением Читать далее –>

  • Жители Энгельса и Саратова сообщали о взрывах: власти заявили об угрозе атаки дронами Читать далее –>

  • США изучают опыт Украины в использовании автономного оружия - глава Пентагона Читать далее –>

  • Сикорский отправил Маска на Марс Читать далее –>

  • "Путин делает главную ставку на это": Жданов шокировал сценариями войны в Украине Читать далее –>

