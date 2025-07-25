Российская атака унесла еще одну жизнь: в Черновцах снова возросло количество жертв

Погибшая женщина / Фото: Руслан Запаранюк

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В Черновцах 25 июля возросло количество жертв российского ракетного удара по жилому дому — в больнице умерла 44-летняя Илона Капельницкая. Женщина получила тяжелые ранения во время атаки 12 июля и с тех пор находилась в коме.

Об этом сообщил руководитель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Количество погибших в результате вражеского удара по жилому дому в Черновцах возросло до 4. Врачи боролись за жизнь женщины, однако, к сожалению, ее не удалось спасти.

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«К большому сожалению, сегодня в больнице умерла тяжело раненая черновчанка — 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому», — говорится в сообщении.

Илона Капельницкая в 2015 году, не имея военного опыта, добровольно отправилась на фронт, чтобы защищать Украину. После демобилизации она активно занималась волонтерством и до последнего дня поддерживала ВСУ.

Напомним, в ночь на 12 июля россияне массированно обстреляли Львов и Черновцы. Враг обстрелял город 4-мя «Шахедами» и ракетой, целился по гражданской инфраструктуре.

В результате вражеского обстрела Черновцов 12 июля погибли заведующая аптекой «Аптека Оптовая С.» Диана Кравченко и работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области 43-летний Святослав Лазаренко. Впоследствии стало известно, что в больнице умер 74-летний Василий Клипич.

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