Российская атака уничтожила склад Toyota: что будет с поставкой запчастей

Toyota (иллюстративное фото) / © apnews.com

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В результате российской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».

Об этом сообщили в Toyota Ukraine.

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"Наша команда уже реализует комплекс мер по восстановлению логистических процессов и обеспечению стабильной поставки продукции в дилерскую сеть Toyota в Украине", - сообщили в пресс-службе.

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Для минимизации последствий атаки Toyota привлекла альтернативные логистические решения. В то же время клиентов предупредили о возможных временных задержках с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров.

"Благодарим вас за ваше понимание, поддержку и доверие. Мы продолжаем работать, чтобы вернуться к привычному режиму работы и в дальнейшем обеспечивать непрерывную поддержку наших клиентов и партнеров", - написали в компании.

Атака на Киев и область 5 августа: что известно

В ночь на 5 августа Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице погиб один человек, около 30 получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пожар возник в четырех районах Киева, по состоянию на утро их ликвидировали. В результате ударов существенно повреждено отделение «Новой почты», а также уничтожены складские, производственные и логистические объекты компании «Эпицентр».

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Киевская область также подверглась массированной атаке. По имеющимся данным, погибли 14 человек, еще 27 пострадали. Больше жертв зафиксировали в Броварском районе — девять погибших.

В Броварском, Бучанском и Фастовском районах загорелись масштабные пожары на складах, производствах и логистических объектах. Ликвидация последствий в части локаций продолжается.

В компании «Эпицентр» сообщили, что в результате атаки уничтожены ее производственные и логистические комплексы в Киеве и Калиновке. Погиб работник компании, еще трое получили ранения. Работа завода керамической плитки Epicentr Ceramic Corporation полностью остановлена.

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