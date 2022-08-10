Российская авиабаза в Крыму является "совершенно законной целью" для ВСУ — Минобороны Британии

Министр назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли являться следствием неосторожного курения.

Украина имеет полное право наносить удары по российским военным целям в оккупированном Крыму. Это место является местом "законной мишенью" для украинцев.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует The Guardian со ссылкой на ВВС.

"Во-первых, Россия незаконно вторглась не только в 2014 году, но и сейчас на территорию Украины. Согласно статьям ООН, Украина имеет полное право защищать свою территорию и принимать необходимые меры против сил вторжения", — пояснил глава Минобороны.

На вопрос журналиста, законны ли удары по Крыму, Воллес ответил: "Совершенно легитимно для Украины применить смертоносную силу, если это необходимо, и применить силу для того, чтобы вернуть не только свою территорию, но и отбросить оккупантов. И эта авиабаза (в Новофедоровке. – Ред.) использовалась российскими ВВС для бомбардировки украинских целей. Поэтому я думаю, что в любом руководстве по войне это было бы законной целью".

Министр назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли являться следствием неосторожного курения.

"Думаю, что когда вы просто смотрите на кадры двух одновременных взрывов, которые не совсем рядом, и о некоторых повреждениях, о которых сообщается даже российским властям, я думаю, что это не то, что происходит, когда кто-то бросает сигарету", – сказал Уоллес.

В то же время он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы произошли в результате удара ракет, которые дал Украине Запад.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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