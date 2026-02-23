Российская авиабомба попала в дом многодетной семьи на Купянщине: есть погибшие и раненые

Авиабомба

В Харьковской области российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре. В результате попадания управляемой авиационной бомбы в жилой дом в селе Новоосиново Купянского района погибли два человека, еще несколько членов семьи получили ранения.

Как сообщили в полиции, обстрел произошел 22 февраля.

Вражеская авиабомба попала в частный дом, где проживала многодетная семья. В результате прямого попадания погибли 59-летняя женщина и ее 30-летний сын.

В доме также находились другие члены семьи. Во время спасательной операции из-под завалов удалось вызволить 33-летнюю женщину и двоих детей - 13-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие оперативно были доставлены в медицинский пункт, где им оказали необходимую помощь. Правоохранители задокументировали последствия очередных российских обстрелов мирного населения. По факту атаки возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает массированно атаковать Украину, однако меняет стратегию. В частности, изменили и объекты для ударов: теперь энергетика – не главная цель.

Напомним, по данным аналитиков, российская армия перестала распылять силы и теперь бьет точечно, чтобы прорвать украинскую противовоздушную оборону.