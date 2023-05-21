Российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома Донецкой области

К счастью, никто не пострадал.

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на гражданские дома.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, никто из гражданских не пострадал.

"Очередная российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома. На этот раз в Енакиево. Случай, аналогичный тому, что недавно был в Белгороде. И снова чудом никто не погиб", — написал он, опубликовав кадры с места происшествия.

На видео и фото видна огромная воронка, возникшая на месте падения авиабомбы, а вокруг – поврежденные жилые дома.

Российская авиабомба упала над Енакиевым Донецкой области / Фото: фото: Денис Казанский

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