Российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома Донецкой области

К счастью, никто не пострадал.
Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на гражданские дома.
Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, никто из гражданских не пострадал.
"Очередная российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома. На этот раз в Енакиево. Случай, аналогичный тому, что недавно был в Белгороде. И снова чудом никто не погиб", — написал он, опубликовав кадры с места происшествия.
На видео и фото видна огромная воронка, возникшая на месте падения авиабомбы, а вокруг – поврежденные жилые дома.
По последним данным Генерального штаба ВСУ, враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вооруженные силы отразили все атаки
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