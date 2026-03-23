Российская авиабомба упала у дороги в Курской области: это уже по меньшей мере 14-й случай с начала года

В Курской области РФ российский бомбардировщик сбросил авиабомбу рядом с автодорогой – боеприпас не долетел до цели. Инцидент произошел 2 марта в селе Долгие Буды Беловского района, сообщают источники ASTRA .

По их данным, авиабомба типа ФАБ упала всего в нескольких метрах от дороги. К счастью, никто не пострадал.

Как отмечает ASTRA, это уже как минимум 14-й случай в 2026 году, когда российские авиабомбы падают на территории РФ или на временно оккупированных украинских землях. Для сравнения, в 2025 году таких инцидентов зафиксировали по меньшей мере 143, а в 2024 не менее 165.

По информации журналистов, причиной таких падений может быть использование модернизированных авиабомб с так называемыми комплектами УМПК – они добавляют крылья и систему спутникового наведения, позволяющую запускать боеприпасы без входа самолета в зону поражения ПВО. В то же время, из-за несовершенства этих систем часть бомб не достигает цели и падает на территории самой России.

Российские власти, как утверждают источники, пытаются скрывать подобные инциденты, а в случаях, когда есть пострадавшие среди гражданских, часто объясняют это якобы атаками ВСУ.

В частности, в январе 2026 связанный с российскими военно-космическими силами Z-канал Fighterbomber признал, что авиабомбы регулярно падают даже в пределах Белгорода, и привел собственные версии причин таких случаев.

Пока россияне будут дорабатывать УМПК для трехтонки, ее использование не прекратится.