ВСУ частично вытеснили оккупантов из Волчанска в Харьковской области — сводка Генштаба

Противник сосредотачивает наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

В среду, 15 мая, по состоянию на 13.30 Силы обороны Украины отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска на Харьковщине и частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

В сообщении уточнили, что продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях города. Информация о потерях противника уточняется.

Всего на Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка. Российские оккупанты пытаются атаковать в направлении Липцев.

С начала суток противник сосредотачивает наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

На Купянском направлении боевые действия происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. В общей сложности отражены 18 вражеских атак, наши воины сдерживают натиск захватчиков.

Больше всего вражеских атак происходило на Покровском направлении. Здесь украинские воины воспрепятствовали 19 штурмовым действиям оккупантов. Основные усилия агрессор сконцентрировал в районе Новоалександровки, где нанес также авиаудар.

Наши войска мужественно держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике, иногда проводят контрнаступательные действия.

Напомним, российские пехотные группы зашли в Волчанск Харьковской области. оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются.

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