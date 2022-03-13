Российская авиация бомбила Чернигов: повреждено общежитие, один погибший

Разрушены несколько этажей дома.

Утром в воскресенье, 13 марта, российская армия нанесла очередной авиаудар по Чернигову.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что авиация российской федерации нанесла удар на рассвете в 5:46. В результате обстрела повреждено общежитие: произошло разрушение со второго до девятого этажа. Потом помещение загорелось.

По предварительной информации, удалось спасти семь человек. Один человек погиб. Один житель травмирован. Работы на месте завалов продолжаются.

На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, группа пиротехнических работ и подводного разминирования.

Как сообщалось, накануне российская армия разбомбила в Чернигове гостиницу "Украина", которая была визитной карточкой города. Отель "Украина" расположен в центре города.

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