Российская авиация и артиллерия: за сутки в Харькове погиб 21 человек

Российская авиация и артиллерия: за сутки в Харькове погиб 21 человек

Российская армия наносила мощные удары.

В течение 1 марта, когда российские войска мощно атаковали Харьков, погиб 21 человек, а 112 — пострадало.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, позиции обороны Харькова постоянно были под влиянием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.

"Во второй половине суток северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отбиты, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны", — рассказал Синегубов.

Ночью терроборона, нацгвардейцы и ВСУ вели борьбу с диверсионными группами. Одна из них пыталась выйти из города и атаковала военный госпиталь. Они ликвидированы. Был уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танковского училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской).

"О работе над гуманитарным обеспечением. За вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы", — рассказал глава ОГА.