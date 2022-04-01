Российская авиация изменила тактику ведения боев в небе

По данным Генштаба ВСУ, российская авиация потеряла уже 143 самолета и 131 вертолет.

Россия сменила тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточила основную активность на востоке Украины.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"Понеся серьезные потери в авиационной технике, а ныне, по данным Генштаба ВСУ, это 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация пытается не заходить в зону действия нашей ПВО, а также избегает прямого контакта с украинскими истребителями. Следовательно, прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом, а страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизнь невинных жертв войны", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 апреля российские кафиры нанесли три ракетных удара по Одесской области. По словам главы Одесской ОВ Максима Марченко, враг выпустил ракеты с территории оккупированного Россией Крыма.

двигаются в разных направлениях.

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