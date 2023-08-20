Российская авиация нанесла более 20 ударов за сутки: как ответили украинские летчики

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В течение суток 20 августа российская армия нанесла 22 авиационных удара и совершила 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам на территории Украины.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Вражеская авиация была активна практически на всех участках фронта. Авиационные удары, в частности, были нанесены на Сумщине, на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, а также в районе Роботино Запорожской области, Ольговки и Садового Херсонской области.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Украинские летчики нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

По данным Генштаба, за эти сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства, расположенные на огневых позициях противника.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Там он обсудил поставки истребителей F-16 для Украины. По итогам переговоров стало известно, что Украина получит не менее 42 истребителей F-16 от Нидерландов.

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