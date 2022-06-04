Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумщине

Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумской области.

Ракетный обстрел армией РФ произошел в субботу, 4 июня, около 04:00. Вражеская авиация совершила шесть пусков неуправляемыми ракетами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Отмечается, что российские ракеты разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

В свою очередь председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Разрушения уточняются.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Как сообщалось, за прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Горной общине. В результате вражеской атаки российской армии погибли мать с ребенком. Одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

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