Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумщине

Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумской области.
Ракетный обстрел армией РФ произошел в субботу, 4 июня, около 04:00. Вражеская авиация совершила шесть пусков неуправляемыми ракетами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Отмечается, что российские ракеты разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.
В свою очередь председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Разрушения уточняются.
Как сообщалось, за прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Горной общине. В результате вражеской атаки российской армии погибли мать с ребенком. Одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.
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