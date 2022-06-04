Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумщине

Дата публикации
Просмотры
865
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумщине

Фото: Associated Press

Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумской области.

Ракетный обстрел армией РФ произошел в субботу, 4 июня, около 04:00. Вражеская авиация совершила шесть пусков неуправляемыми ракетами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Отмечается, что российские ракеты разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

В свою очередь председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Разрушения уточняются.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Как сообщалось, за прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Горной общине. В результате вражеской атаки российской армии погибли мать с ребенком. Одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

Читайте также:

Чем станет для Украины второй в истории США лендлиз – военный эксперт

Чем станет для Украины второй в истории США лендлиз – военный эксперт
 
Следующая публикация