Российская авиация нанесла удар по Кривому Рогу: Воздушные силы сообщили, сколько ракет сбили

Все три ракеты были сбиты.

Российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области 2 декабря тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов Су-34 и Су-57.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток".

Тем временем стало известно о коммунальной катастрофе в Кривом Роге. Там сидящие без тепла люди вышли на протест. На днях около 550 домов, а это более 70 тысяч жителей города, остались без отопления.

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