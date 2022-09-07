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Российская авиация не появляется в небе на подконтрольной ВСУ территории – командование Воздушных сил

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Российская авиация не появляется в небе на подконтрольной ВСУ территории – командование Воздушных сил

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Российская авиация не появляется в небе на подконтрольной ВСУ территории нашего государства.

Авиация оккупантов, понесшая значительные потери, больше не появляется в небе на подконтрольной ВСУ территории Украины. Поэтому враг бьет с расстояния.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Понеся существенные потери, противник бьет с расстояния, из тех рубежей, где его не может достать наша противовоздушная оборона. Такая тактика сохраняется где-то 3-4 месяца. Мы не видим пилотируемой авиации на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины", отметил Юрий Игнатий.

Он также добавил, что авиация оккупантов сейчас появляется на тех направлениях, где ведутся бои. В частности – в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Больше всего там появляются вертолеты, а также самолеты Су-25.

Напомним, что в центре Харькова продолжается поисковая операция, где накануне россияне попали ракетой в жилую многоэтажку.

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