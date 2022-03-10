Российская авиация обстреляла Коростень: один погибший

Разрушенные здания и жилые помещения.

В ночь на 10 марта российская армия обстреляла город Коростень в Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Российская авиация ударила по территории цельного имущественного комплекса. В результате обстрела произошло разрушение здания разного назначения и станции технического обслуживания автомобилей. В разрушенных помещениях возникли пожары.

По предварительной информации, в результате взрывов один человек погиб, а два получили травмы.

Кроме того, в Коростене из-за обстрела разрушены частный гараж и мебельный цех. Потерпели повреждения многоквартирный двухэтажный и одноэтажный жилые дома, административное здание и водопровод. Погибших и травмированных пока нет.

Как сообщалось, Российская Федерация накануне стреляла по Житомиру. Российские оккупанты авиаударом разрушили котельную и жилой дом. Кстати, котельная обеспечивает 30% города теплом, поэтому в областном центре могут быть перебои с теплоснабжением.