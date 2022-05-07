Российская авиация обстреляла Сумщину и часть территории РФ – пограничники

Вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области.
В субботу, 7 мая, российские самолеты обстреляли территорию Сумской области, а также пограничную часть территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Во время одного из заходов вражеские самолеты, вероятнее всего СУ-35, обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные сбили российскую крылатую ракету над Сумщиной.
Читайте также:
- Россия обстреляла ракетами Сумщину: ранен пограничник
- Силы ПВО сбили российскую ракету над Полтавской областью
- Ракетный удар по Константиновке: под завалами лицея погибли мирные жители