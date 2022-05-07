Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская авиация обстреляла Сумщину и часть территории РФ – пограничники

Дата публикации
Просмотры
1615
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская авиация обстреляла Сумщину и часть территории РФ – пограничники

Государственная пограничная служба Украины

Вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области.

В субботу, 7 мая, российские самолеты обстреляли территорию Сумской области, а также пограничную часть территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Во время одного из заходов вражеские самолеты, вероятнее всего СУ-35, обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные сбили российскую крылатую ракету над Сумщиной.

Читайте также:

Псаки подтвердила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе 9-го мая

Псаки подтвердила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе 9-го мая
Следующая публикация