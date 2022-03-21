Российская авиация потеряла активность в Харькове: украинские военные удерживают оборону города

Оккупанты готовят, в частности, из минометов.
В ночь российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня в арковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Глава администрации подчеркнул, что украинские военные держат оборону. "Как и в предыдущие дни, благодаря Вооруженным силам, вражеская авиация по Харькову потеряла активность", — подчеркнул Синегубов.
Глава ОГА рассказал, что спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать неразорвавшиеся боеприпасы. Да, в воскресенье, 20 марта, они обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500.
Как сообщалось, во время доставки гуманитарной помощи в Волчанск Харьковской области исчезла связь с пятью водителями и одним медработником. На временно неподконтрольной территории оборвалась связь.