Российская авиация потеряла активность в Харькове: украинские военные удерживают оборону города

Оккупанты готовят, в частности, из минометов.

В ночь российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня в арковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Глава администрации подчеркнул, что украинские военные держат оборону. "Как и в предыдущие дни, благодаря Вооруженным силам, вражеская авиация по Харькову потеряла активность", — подчеркнул Синегубов.

Глава ОГА рассказал, что спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать неразорвавшиеся боеприпасы. Да, в воскресенье, 20 марта, они обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500.

Как сообщалось, во время доставки гуманитарной помощи в Волчанск Харьковской области исчезла связь с пятью водителями и одним медработником. На временно неподконтрольной территории оборвалась связь.

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