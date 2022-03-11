Российская авиация расстреляла детский лагерь в Сумской области: фото и видео

Одна бомба попала прямо в жилой корпус.

Российская армия обстреляла детский лагерь "Звездный" около Ольшанки в Сумской области.

О последствиях вражеской бомбардировки детского лагеря рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что территорию лагеря российская вражеская авиация обстреляла в ночь на 10 марта. Российская армия сбросила пять бомб.

Одна бомба попала прямо в жилой корпус. Как следствие, половина дома уничтожена, а в другой половине уцелели только стены.

Кроме того, полностью разбито помещение котельной. В настоящее время отключены все коммуникации. Нет отопления. От ударной волны в лагере "Звездный" выбиты все окна и двери.

Как сообщалось, в течение 10 марта во время эвакуации мирного населения из Сум по "зеленому коридору" выехали 2664 автомобиля, 54 – автобусы. Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра.

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