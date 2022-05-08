Российская авиация разбомбила школу в Луганской области: предварительно погибли 60 человек

В Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов скрывались жители села.

По предварительным данным, погибли 60 человек.

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он рассказал, что в результате атаки РФ на поселок Белогоровка в 16:37 вспыхнули пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Их ликвидация длилась около четырех часов, после чего начали разбирать завалы.

Сергей Гайдай

“Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли”, — сказал Гайдай.

Ранее обстрелами был разрушен подвал сельского клуба, после чего школа стала единственным укрытием в Белогоровке.

Напомним, что оккупанты сбросили на школу в Белогоровке авиабомбу, в то время там скрывались местные жители. В подвале школы во время удара находились около 90 человек.

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