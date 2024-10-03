Российская авиация сбросила КАБ на Курскую область: какая ситуация на фронте — Генштаб

Наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях.

В четверг, 3 октября, российская оккупационная армия не прекращала попыток продвигаться в глубину территории Украины. Враг 73 раза атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действуя на Кураховском и Покровском направлениях, где провел более половины всех атак.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины и Черниговщины – пострадали населенные пункты Семеновка, Клюсы, Покровка, Беловоды, Обода, Дружба, Тимофеевка. Под авиаудары попали Екатериновка, Волфин, Комаровка, Белополье, Речки, Хотинь, Яструбино, Искрисковщина.

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Кроме того, российская авиация сбросила одну управляемую авиационную бомбу на территорию Курской области РФ.

На Харьковском направлении российские террористы вблизи Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили 10 управляемых авиационных бомб.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадово, Торское и Дроновка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили пять из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами террористы обстреляли Новоегоровку и Серебрянский лес.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атаковал близ Спирного. Вражеский штурм успешно отражен нашими защитниками.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг активно применяет авиацию, сбросив в районе населенного пункта Часов Яр 11 КАБов.

На Торецком направлении произошло четыре вражеских атаки. Враг атаковал возле населенного пункта Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора совершила бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка и Клебан-Бык.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отразили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано семь и пять боестолкновений соответственно.

18 боев произошло на Кураховском направлении, где захватчики наиболее активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Екатериновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Максимовки и Богоявленки, у которой боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении оккупанты провели две атаки возле Новоданиловки и Каменского.

На других направлениях, на данное время, враг активных действий не вел.

Напомним, россияне ударили КАБами по Харькову. Одна попала в многоэтажку, есть пострадавшие, среди которых двое детей. Также взрывы прогремели в ряде регионов Украины. В ночь на 3 октября армия РФ массированно атаковала украинские города беспилотниками.

Авиабомба прямо в дом! Последствия ночного удара по Харькову!

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