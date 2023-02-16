Российская авиация – серьезная угроза для Украины, но враг потерял безумное количество самолетов: эксперт

Многие из уничтоженных в войне российских самолетов были современными воздушными судами, построенными в последние десятилетия.

Российская авиация представляет для Украины серьезную угрозу, однако вражеские войска уже потеряли почти 300 самолетов в полномасштабной войне.

Об этом эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал в эфире телеканала "Freedom".

Эксперт обратил внимание, что российская авиация ограничивает свою работу в районе боевых действий. Причиной этого является работа украинского ПВО, "потому что они потеряли большое количество самолетов".

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"Хочу сказать, что их количество сбитых и документально подтвержденных (самолетов – ред.) уже приближается к 300. То есть это очень большое количество самолетов, причем очень многие из них – это современные самолеты, которые были построены буквально в последние десятилетия", – рассказал Рыженко.

Напомним, американское издание Financial Times сообщило, что Россия готовит новое наступление на Украину и стягивает к границам боевую авиацию, однако в Пентагоне пока не видят признаков такого наращивания.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов не исключил, что в ближайшие недели РФ изменит тактику войны и попытается устроить воздушное наступление на Украину.

В британской разведке считают маловероятным, что российские воздушно-космические силы готовятся к расширенной воздушной кампании, ведь при нынешних обстоятельствах на поле боя враг может понести неоправданные потери самолетов.

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