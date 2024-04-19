Российская авиация сменит тактику после потери Ту-22: Свитан предупредил об угрозе для украинских зенитчиков

После того как зенитные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили с расстояния 300 км дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, российская авиация будет пытаться отследить расположение наших зенитно-ракетных комплексов.

Такое мнение высказал в комментарии телеканала Киев24 военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, теперь российские бомбардировщики ближе, чем на дальность 300 километров, будут бояться подходить.

"По крайней мере, если и будут подходить, то с определенным ограничением — либо по высоте, либо с системой слежения, пытаясь отследить расположение наших зенитно-ракетных комплексов", — отметил эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия С-200 очень сложно спрятать.

"Сама по себе ракета 7-тонная, 10-метровая, пусковая установка, целый поезд систем обеспечения, локаторов. То есть они сейчас будут пытаться найти эти ракеты, попытаться отследить. Возможно, будут давать команду выходящим летчикам о таком "зеленом свете"... Плюс будут, естественно, пытаться прикрывать "тушки", возможно, даже "сушками", Су-35 с противоракетами", — предположил эксперт.

Напомним, ГУР и Воздушные силы ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 во время выполнения им боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

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