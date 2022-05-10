Российская авиация снова обстреляла приграничную территорию Черниговской области

Российская авиация снова обстреливала пограничную территорию Украины.
Вчера, 9 мая, самолеты врага обстреливали неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговской области.
Об этом сообщает телеграм-канал МВД Украины.
"Агрессоры совершили несколько пусков на глубину до полукилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области. Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которое пограничники оперативно погасили и не дали огню распространиться", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате указанных обстрелов жертв нет.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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