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Российская авиация вновь обстреляла Украину с территории Беларуси: анализ

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Российская авиация вновь обстреляла Украину с территории Беларуси: анализ

Фото: Туполев

Вечером 28 августа авиация ВКС РФ вошла в воздушное пространство Беларуси из РФ и произвела ракетный обстрел Украины с территории Беларуси.

Об этом в Telegram-канале сообщает «Беларускі Гаюн».

  • В 19:14 из РФ через г. Мстиславль (Могилёвская область) зашли не меньше 5-и самолетов ВКС РФ, среди которых зафиксированы сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М.
  • Далее маршрут российской авиации проходил через г. Рогачев (Гомельская область) и Октябрьский район (Гомельская область).
  • Всего с 19:29 до 19:39 было запущено минимум 5 ракет.
  • Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» продолжает внимательно следить за полётами и учениями ВКС РФ на территории Беларуси.

Как сообщалось, в День Независимости Украины Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал циничное заявление Лукашенко. Он назвал "приветствие" клоунадой и пообещал после победы обсудить с ним оттенки "мирного неба".

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