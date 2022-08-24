Российская авиация вошла в воздушное пространство Беларуси: в большинстве областей Украины объявлена тревога

К вечеру 24 августа вражеские самолеты зашли в воздушное пространство Беларуси с территории России. После этого в западных, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что в воздушном пространстве Беларуси находятся три российских самолета. Один из них российский бомбардировщик Ту-22.
Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.
- 18:20 Мстиславль, слышен пролет самолета со стороны РФ.
- 8:26 Могилев, пролет двух самолетов в направлении запад/юго-запад. Один из них российских бомбардировщик Ту-22", — говорится в сообщении.
По состоянию на 18.49 воздушная тревога объявлена в западных, центральных и северных областях. Первое сообщение о ракетной опасности появилось в 18.23 в Киеве. Пока сигнал воздушной тревоги продолжается. Об этом свидетельствует карта тревог Украины.
Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями, поскольку именно 24 августа западная и украинская разведки сообщали о масштабных ракетных ударах.
Напомним, в Хмельницкой области 24 августа местные жители слышали взрывы, прогремевшие во время последней воздушной тревоги. Впоследствии информацию о "прилетах" подтвердил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
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